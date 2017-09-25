Плановые отключения электроэнергии в Сочи 25 сентября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://c-in.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

25 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Островского №№11/13, 15/13, 9, универсам; БМВ-центр, мусоросжигательный завод, СНТ «Оазис», СНТ «Русская поляна»

25 сентябряс 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Саят-Нова

25 сентября, 27 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Звездная (частично), б/о «Парус»

25 сентября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Вардане ул.Минеральная, ул.Молодежная

25 сентября с 08.00 до 19.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Нижняя Шаумяновка ул. Чавчавадзе, ул.Туманяна, ул.Бабушкина

25 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Верхнеармянская Хобза ул.Разданская, ул.Рябиновая, переулок Белгородский

25 сентября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка ул.Туманяна

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52