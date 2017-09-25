Когда в Сочи придёт настоящая осень Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

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Синоптики уже пугают жителей и гостей курорта известиями о том, что погода в Сочи в ближайшие дни значительно ухудшится. И это действительно так. Но насколько долгосрочны эти изменения? Прогноз погоды на ближайший месяц.

Температура воздуха, начиная со среды, будет понижаться на 1 градус ежедневно. И к выходным столбик термометра опустится до отметки 21 градус. Ночью в субботу и в воскресенье ожидается всего 14-16 градусов тепла. Также к выходным возможны дожди и гроза.

Температура воды в Чёрном море - 22-24 градуса. Отдыхающие пока не покидают побережье и стараются насладиться лучиками солнца. Тем более, что купание остаётся комфортным.

Однако осень пока не спешит в наш край. Так, согласно прогнозу Gismeteo, малооблачная погода в Олимпийской столице сохранится аж до 20 октября. А температура воздуха не опустится ниже 20 градусов. Так что не стоит заранее огорчаться первому дождику. "Бархатный" сезон в Сочи продолжается.