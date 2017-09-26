Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Кто в Сочи сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

26 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Волковка ул.Космическая, чайная фабрика

26 сентября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Черешня ул.Гомельская

26 сентября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Нижняя Шаумяновка ул.Туманяна, в поселке Дагомыс Батумское шоссе, мкр Мимоза

26 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Мичурина, ул.Михайловская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52