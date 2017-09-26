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В Сочи из-за мочки своего уха мужчина может отсидеть 2 года в тюрьме Часть тела выдала его при совершении преступления

Автор фото: S?Corretor

36-летний гражданин Абхазии пытался попасть на территорию России по паспорту своего брата-близнеца. Но пограничник вычислил его по мочке ухе.

Интересный случай произошёл в пешеходной зоне автомобильного пункта пропуска «Адлер». Мужчина, пересекающий границу, проходил паспортный контроль. И вроде бы ничего не вызывало подозрений. И паспорт был действующий. Но бдительный пограничник заметил одну маленькую несовпадающую деталь. Мочка уха на фотографии документа располагалась иначе, чем у мужчины, стоящего перед ним в тот момент. Это и помогло разоблачить злоумышленника.

Позже мужчина рассказал, что на правонарушение его подтолкнула случайность. Ранее он приобрёл авиабилет до Санкт-Петербурга по паспорту брата и заметил это, когда было уже слишком поздно. Чтобы не терять деньги мужчина решил улететь с этими же документами.

На мужчину уже завели уголовное дело по ч.1 ст. 322 УК РФ. Теперь ближайшие два года он может провести за решёткой, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.