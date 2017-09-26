Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Целый район в Сочи останется без газа Плановые работы оставят без газа многих жителей курорта

Автор фото: Портал Даг ЖКХ

Завтра, с самого утра, с 08:00 и до конца рабочего дня, до 17:00, некоторые жители Хостинского района останутся без газа. В это время будут проводиться работы на газопроводе высокого давления на улице Ялтинская. Таким образом район подготовят к осенне-зимнему периоду.

В пресс-службе АО "Сочигоргаз" сообщают, что от газоснабжения будут отключены следующие предприятия:ООО «Тоннельдорстрой», «Сочитоннельдорстрой», АТС №65, Спорткомплекс «Хоста», Торговый дом «Товары из Германии», ООО «Платан», «Вареники», «Прохлада», «Ярынка», «Мурат», «Аврора», «Зима», Кафе «Весна», «Парус», «Радуга», «Удача», «Олимп», «Круиз-1», «Круиз-2», «Тополек», ИП «Голубева», Мини-гостиница на ул.Октября, Тисо-Самшиитовая роща, Звездная, 20, Платановая, 21, Привольный, 12, Глазунова РБУ-1, Платановая, 43.

Следующие котельные: №9, №24, хостинская горбольница, котельные сан. «Кудепста», сан. МВД, «Аврора», «Голубая Горка», «Мыс Видный», «Прогресс», «Электроника», «Автомобилист».

Абоненты на улицах Шоссейной, Ялтинской, Октября, Самшитовой, Железнодорожной, Глазунова, Кипарисовой, Платановой, Звездной, Леси Украинки, пер. Приморском, пер. Привольном, Сухумском шоссе, Новороссийском шоссе.