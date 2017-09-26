Через 4 дня дня в Сочи подорожает проезд

На сколько поднимутся цены на проездной билет стало известно сегодня
Через 4 дня дня в Сочи подорожает проезд
Автор фото: RuFox

С 1 октября проезд в Сочи на общественном транспорте подорожает на 3 рубля за одну тарифную зону. Таким образом, цены станут соответствовать среднекраевым, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. 

Доехать от ж/д вокзала в Сочи до ж/д вокзала в Адлере теперь можно будет не за 70 рублей, а за 76, из Сочи в Олимпийский парк не за 85 рублей, а за 91 рубль, из Сочи в аэропорт не за 70 рублей, а за 76, из Сочи до Розы Хутор не за 225, а за 232 рубля и т.д. 

Подорожания произойдут не только у МУП г. Сочи "Сочиавтотранс", но и у коммерческих перевозчиков. 

 

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