Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Через 4 дня дня в Сочи подорожает проезд На сколько поднимутся цены на проездной билет стало известно сегодня

Автор фото: RuFox

С 1 октября проезд в Сочи на общественном транспорте подорожает на 3 рубля за одну тарифную зону. Таким образом, цены станут соответствовать среднекраевым, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Доехать от ж/д вокзала в Сочи до ж/д вокзала в Адлере теперь можно будет не за 70 рублей, а за 76, из Сочи в Олимпийский парк не за 85 рублей, а за 91 рубль, из Сочи в аэропорт не за 70 рублей, а за 76, из Сочи до Розы Хутор не за 225, а за 232 рубля и т.д.

Подорожания произойдут не только у МУП г. Сочи "Сочиавтотранс", но и у коммерческих перевозчиков.