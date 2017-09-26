Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

В Сочи во время фестиваля молодежи введут новую схему движения Также будет введена аккредитация транспортных средств











В период проведения фестиваля, с 15 по 22 октября, будет ограничено движение транспорта (в том числе и общественного) на ул. Триумфальная, ул.Казачья, ул. Журналистов.Также будет введена аккредитация транспортных средств. Для организации доступа в единую зону безопасности фестиваля предусмотрены семь транспортных контрольно-пропускных пунктов.

- Информировать участников движения об изменениях будут с помощью табло переменной информации. ТПИ установят на ФАД А-147 «Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия», А-148 «Адлер – Красная Поляна» и совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – Альпика-сервис, а также на территории Имеретинской низменности, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.