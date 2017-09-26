Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Теплоход «Князь Владимир» вынужден был вернуться в порт Сочи На этот раз круизному лайнеру не удалось достичь берегов Крыма

Автор фото: http://bscruises.ru

Из-за неблагоприятных погодных условий круизный лайнер «Князь Владимир» вынужден был вернутся в порт Сочи. Теплоход с 400 пассажирами отправился из Сочи в Новороссийск 24 сентября. Оттуда он должен был следовать в Ялту, далее в Севастополь и обратно в Сочи. Но из-за штормовой угрозы руководством компании было принято решение вернуть судно из Новороссийска обратно в Сочи.

- В Севастополе погода хорошая, чего не скажешь о Ялте и Новороссийске. Там порывы ветра достигают 25-30 м/сек и волна до 4 метров. Порт Ялта не является безопасным портом убежищем при таких погодных условиях. А теплоход согласно маршрута стоит в Ялте целых два дня. В целях безопасности было принято коллегиальное решение по принципу «Safety First» о видоизменении маршрута, - заявил генеральный директор компании «Черноморские круизы» Максим Кондратенко.

Пассажирам, вернувшимся из Новороссийска в Сочи, предложено бесплатно отправится в следующий круиз 1 октября.