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Плановые отключения света в Сочи 27 сентября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

27 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул, С/Т «Энергия», ул.Волковских Партизан, С/Т «Ромашка», ул.Лучевая, ул.Кошмана

27 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ленина (частично), ул.Павлика Морозова, ул.Богдана Хмельницкого, ул.Свердлова

27 сентября с 00.00 до 08.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в мкр Ареда ул.Трунова, ул.Титова, ул.Невская, ул.Одесская, ул.Параллельная ЖК «Остров мечты», начало улицы Пластунская, переулок Грузинский, ЭЧ-4 ул.Горького №56, ЗАО «Маркет» (центральный рынок) ул.Московская 22, переулок Рахманинова №№7 – 41

27 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Илларионовка ул.Батурина, ул.Центральная; в селе Черешня ул.Владимировская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52