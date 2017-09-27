Иностранец, скрывавшийся от полиции 12 лет, задержан в Сочи Теперь ближайшие 15 лет ему больше не надо будет ни от кого скрываться

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В Сочи, на границе с соседней республикой, был задержан 57-летний гражданин Абхазии, находившийся в розыске уже почти 12 лет. Мужчина подозревается в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере.

Всё началось ещё в 2005 году, когда сотрудники на тот момент милиции Ставропольского края задержали подозреваемого за хранение наркотиков растительного происхождения. Правда тогда он был отпущен под подписку о невыезде. Но, чтобы избежать наказания, 45-летний житель Абхазии решил скрыться у себя на Родине. В районе Очамчиры он и провёл все эти года. А недавно, видимо, решил, что спустя такое количество лет, его уже никто не разыскивает и можно вернуться обратно в Ставропольский край. Однако просчитался и теперь он наконец-то понесёт заслуженное наказание.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ заведено на мужчину уже давно. Теперь его могут лишить свободы на 15 лет, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.