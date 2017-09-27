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Четверо на одного. Сочинские школьники засняли на видео избиение сверстника Родители пострадавшего мальчика обратились с заявлением в полицию





Четверо учеников сочинской школы №9, из которых одна девочка, напали на своего сверстника недалеко от учебного заведения. Свидетелями избиения шестиклассника стали несколько подростков. Кто-то даже заснял драку на мобильный телефон, а затем выложил данную запись в Сеть.

Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. Собственную проверку по данному факту проводят и в Городском управлении образования и науки. Установить всех участников драки и «оператора», снимавшего бесчинство детей, стражам порядка не составило особого труда.

Чем не угодил шестиклашка зачинщикам драки - пока неизвестно. Однако в обоих ведомствах заверяют, что все виновные будут строго наказаны.