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Рыбный фестиваль в Сочи «Fish Market» перенесли на другую дату Местом проведения станет выставочный центр ГО «Жемчужина»

Автор фото: http://gaz-tehnik.ru

Рыбный фестиваль «Сочи Fish Market-2017», проведение которого было запланировано с 27 сентября по 1 октября на площади Южного мола, перенесен на следующий год.

По информации организаторов ООО «СОУД – Сочинские выставки» мероприятие пройдет в рамках XX юбилейной специализированной выставкой «Продукты питания-2018» с 22 по 24 марта 2018 года.

Место проведения – выставочный центр ГО «Жемчужина», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.