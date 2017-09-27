Рыбный фестиваль в Сочи «Fish Market» перенесли на другую дату

Местом проведения станет выставочный центр ГО «Жемчужина»
Рыбный фестиваль в Сочи «Fish Market» перенесли на другую дату
Автор фото: http://gaz-tehnik.ru

Рыбный фестиваль «Сочи Fish Market-2017», проведение которого было запланировано с 27 сентября по 1 октября на площади Южного мола, перенесен на следующий год.

По информации организаторов ООО «СОУД – Сочинские выставки» мероприятие пройдет в рамках XX юбилейной специализированной выставкой «Продукты питания-2018» с 22 по 24 марта 2018 года.

Место проведения – выставочный центр ГО «Жемчужина», - сообщает пресс-служба администрации Сочи. 

Мы в Telegram: подписывайтесь на канал и получайте новости Сочи первыми!
Теги: новости Сочи рыбный фестиваль «Сочи Fish Market-2017» СОУД – Сочинские выставки
Комментарии
  • 0