Рыбный фестиваль в Сочи «Fish Market» перенесли на другую дату
Рыбный фестиваль «Сочи Fish Market-2017», проведение которого было запланировано с 27 сентября по 1 октября на площади Южного мола, перенесен на следующий год.
По информации организаторов ООО «СОУД – Сочинские выставки» мероприятие пройдет в рамках XX юбилейной специализированной выставкой «Продукты питания-2018» с 22 по 24 марта 2018 года.
Место проведения – выставочный центр ГО «Жемчужина», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
- 0