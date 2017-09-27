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На Сочи надвигается стихия. Объявлено штормовое предупреждение На территории курорта ожидается комплекс гидрометеорологических явлений

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Непогода в Сочи, накрывшая курорт час назад, сохранится как минимум до завтра. В ближайшие сутки в Олимпийской столице ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, локальные ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с, резкие подъемы уровней воды, на малых водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок.

- Кроме этого, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем и возрастает риск схода селей, - сообщают в ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей».

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться в данный период от выходов в горы, отдыха у воды. Принять меры по сохранности своего имущества, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.