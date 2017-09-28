Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Два поселка и большая часть центрального Сочи сегодня будут отключены от света Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

28 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Дивноморская №№1, 4, ул.Лесная №№7,8; ул.Мацестинская №№11, 4, 7; ул.Чекменева №№32, 34; Курортный проспект №№98/15, 98/18, 98/14, 98/16, 98/11, 98/12, 98/17, 100/8, 98/26, 99/6; Дорога на Большой Ахун №№16, 14

28 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Верхнехостинский чайсовхоз

28 сентября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Вардане ул.Минеральная, ул.Молодежная, ул.Тракторная.

28 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Лоо ул.Разина, ул.Декабристов, ул.Жигулевская, ул.Пограничная, ул.Азовская, ул.Грушовая, ул.Прохладная

29 сентября с 00.00 до 08.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Донская №№ 3, 7, 8, 10, 13а, 14, 15,15а, 32а, 38, 40,42, 46, 48,50, 52 СМУ-7, 63, ОАО «Сочихолод»,ООО «Меридиан», мясокомбинат «Сочинский», ЗАО "РМЗ", №36, гараж скорой помощи по ул.Донской, ул.Пасечная (частично), переулок Строительный (частично), ул.Поселковая (частично), ул.Виноградная (частично), переулок Мясокомбинатовский (частично), дачи, переулок Рахманинова №№4,7,10, 2/67, дачи, переулок Хлебозаводской №48, ул.Кавказская (частично), СО "Заря",ул.Тельмана (частично), ул. Клубничная (частично), СНТ Макаренко по ул. Олимпийской, ул.Макаренко №№8б/8, 8б/6, 8б/7, 8/12, 8/13, 8/11,8/9, ул.Подгорная (частично), гараж, ул.Чехова (частично), переулок Пасечный (частично), ул.Гончарова (частично), гаражи, ул.Пластунская №123 Управление автодорог г.Сочи, ГУ ЮРПСО МЧС России, ул.Пластунская №153/1 газонаполнительная станция, №157/5 АЗС на Пластунской, спортивно-коммерческий центр «Спартак», вертодром, административные здания, ул.Гагарина №№ 72 деревообрабатывающий завод, 76, 78, 82,82а, Новая Заря №7 ул.Конституции №№55/2, 56, ул.Абрикосовая № 23а, ул.Вишневая №№12/3, 18/1, 19, 23, 25, 27, 31

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52