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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 29 сентября Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

29 сентября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Гагарина №№36, 38, 42, Цветной Бульвар №27, 40; ул.Дивноморская №№1, 4; ул.Лесная №8; ул.Мацестинская №11; ул.Чекменева №№32, 34; Курортный проспект №№98/17, 100/8, 98/26, 99/6; Дорога на Большой Ахун №№16, 14; ул.Бытха №№32, 36, 46, 53;ул.Возрождения №12, 16, 17, 19; ул.Ворошиловская №10, ул.Ясногорская №№ 2, 13, 30, 9, 4

29 сентября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Павлика Морозова (частично), ул.Свердлова (частично), ул.БогданаХмельницкого (частично), санаторий «Южное Взморье», ул.Ленина (частично); с.Илларионовка (частично), с.Красная Воля (частично), п.Каменка- 2, С/Т «Автомобилист», с.Лесное

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52