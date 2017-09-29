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В Сочи девушка сорвалась в обрыв на квадроцикле Спасатели смогли достать её из обрыва

Автор фото: bessochi - LiveJournal

25-летняя отдыхающая из Москвы, путешествующая по местам курорта на квадрацикле, сорвалась в обрыв прямо на транспортном средстве. Ей удалось выжить. Но без помощи спасателей не обошлось.

О происшествии спасателям рассказал по телефону мужчина, случайно ставший свидетелем произошедшего. Он уточнил, что после падения девушка не может самостоятельно выбраться и требуется помощь профессионалов.

Спасатели достали девушку из обрыва с помощью альпинистского снаряжения и лебёдки. После чего перенесли её на носилках в машину Скорой помощи, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.