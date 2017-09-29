Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

В Сочи мужчина погиб из-за наушников А вот трагическая это случайность или нет, теперь предстоит выяснять

Автор фото: https://rostov.press

В Сочи, на перегоне "Дагомыс - Лоо", под колёсами пассажирского поезда «Адлер – Архангельск» погиб 40-летний мужчина. Предположительно, он скончался на месте по собственной неосторожности. Наушники в ушах помешали услышать погибшему сочинцу шум приближающегося поезда.

Об этом позже рассказал машинист уже сотрудникам полиции. Оказалось, что он подавал звуковые сигналы двигающемуся по рельсам мужчине, но тот никак не отреагировал. Экстренное торможение также не спасло ему жизнь.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, сообщают в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.