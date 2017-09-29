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Граждан Украины выселили из Сочи Вслед за гражданами Узбекистана, курорт пришлось покинуть и гражданам Украины

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Шестерым гражданам Украины, приехавшим в Сочи легально, пришлось сначала заплатить административный штраф, а потом вернуться на Родину. И всё это из-за отсутствия специальных пропусков в пограничную зону.

Все шестеро мужчин приехали на курорт не просто отдохнуть, а заработать денег. Они устроились рабочими на частную стройку. Но не учли, что возводимый объект находится в окрестностях села Веселое. А эта местность считается уже пограничной зоной и для пребывания на ней иностранным гражданам необходимо иметь при себе пропуск, сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. У этих мужчин таковых не оказалось.

Напоминаем, что пограничная зона в Сочи охватывает следующую территорию:Нижнешиловский сельский округ Адлерского района (Верхневеселое, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Аибга), расположенные в междуречье Мзымты и Псоу слева от автомобильной дороги М-27.