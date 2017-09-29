Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 30 сентября и 1 октября В это уикенд жители и гости Олимпийской столицы смогут совершить забег в ластах и отведать самый вкусный шашлык в стране

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В последний день сентября людей с хорошим чувством юмора и в отличной физической форме приглашают с размахом отметить Всемирный день ходьбы. Мероприятие прокатится «волной» по всем регионам России, каждый из которых представляет один город. В этом году Краснодарский край представлен Сочи. В программе соревнований значится пеший семейный заход на 500 метров, заходы для подростков на 1000 метров, а также заход в ластах или лыжах на 100 метров. Кроме этого, департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи планирует организовать для всех желающих «Сочинскую змейку» - длинную цепочку идущих людей. Начало мероприятия - 10:00.

В эти выходные Сочи станет столицей серфинга. Вся страна устремится на фестиваль серф-культуры Locals Only поздравлять победителей первого официального чемпионата России по сефингу Bulli Surf Cup. На протяжении двух дней десятки музыкантов и сотни серферов будут дарить тысячам зрителей со всей страны эмоции, которые нельзя выразить в цифрах. Для гостей выступят группы Anacondaz и Wildways, диджеи столичного комьюнити UPPERCUTS, а также секретный гость Locals Only.

Еще один фестиваль, который завершится 1 октября, ждет гостей, фанатеющих от спортивных аквабайков. Ведь на Пляже «Лего» пройдет самый массовый и незабываемый IV Фестиваль спортивных аквабайков JetCamp, в котором примут участие более сотни профессионалов и любителей на гидроциклах JetSki. Впервые в истории фестиваля самые зрелищные фристайл-заезды гидроциклов состоятся в акватории порта «Имеретинский» в рамках шоу, которое будет закрывать чемпионат России по серфингу.

Закрывается сезон катания и на скейтбордах. С 30 сентября по 8 октября на курорте Роза Хутор пройдет традиционное мероприятие GoodfellazskateCamp. На протяжении недели участники будут кататься на самых разных спотах горного кластера и проводить контесты на побережье Черного моря. В рамках лагеря продут мастер-классы и дэмо-выступления лучших прорайдеров России.

Барбекю батл и кинотеатр в горах

Тем, кто желает отведать самое вкусное мясо на гриле от лучших поваров курорта не стоит пропускать гастрономический фестиваль «Sochi BBQ Battle», который пройдет 30 сентября в поселке Лазаревское. Гастрономический фестиваль «Sochi BBQ Battle» - это большое количество ароматного мяса и овощей, неимоверное количество маринадов и соусов, необычные рецепты, а также самые положительные эмоции, обмен опытом, рецептами, секретами, общение.

Продолжить праздник живота можно на Всероссийском ресторанном фестивале с 1 по 15 октября. Лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене. В рамках фестиваля пройдут ужины известных российских поваров, которые заняли призовые места российского конкурса шеф-поваров «На Высоте».

Романтические натуры обязательно должны провести субботний вечер в летнем кинотеатре под открытым небом на террасе арт-резиденции «Flacon1170». Незабываемая атмосфера и душевное время провождение включены в билет. Кино, звезды, кофе. Пожалуй, самый романтичный способ провести вечер. Особенно на закате в горах, на высоте 1170 метров на уровне облаков.

Самая красивая дворняжка Сочи, мюзикл «Черт и девственница» и вечера органной музыкой

1 октября в 12:00 на площади Южного мола состоится благотворительный праздник для всех любителей домашних питомцев. Организаторы выставки «Кубок Барбьоса-2017» хотят показать, что беспородные собаки так же красивы, умны и достойны уважения, как и их породистые собратья. В рамках мероприятия состоятся ярмарка, конкурсы для собак, их хозяев и зрителей, тематические мастер-классы, выступление творческих коллективов. Все деньги, собранные на этом благотворительном мероприятии, будут направлены на приобретение корма, лечение и передержку обездоленных животных, которые ищут семью с помощью волонтеров Сочи,

На курорте продолжаются гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Сегодня вечером артисты представят на суд зрителей мюзикл «Черт и девственница». Создатели спектакля отнюдь не утверждают, что фантастические события, о которых пойдет речь, целиком достоверны, но они вероятны. История эта, возможно, и произошла в Риме или в каком-нибудь из городов Италии. А, может быть, она еще не произошла, но в любой момент может произойти. Земная Любовь - вот рецепт вечной молодости, причина, цель и следствие всех человеческих поступков. И лишь настоящая любовь способна всех нас заставить поверить в несбыточное.

В концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 1 октября состоится закрытие фестиваля органной музыки. Подведет итог мероприятия концерт «Музыка Старого и Нового света». В этот же день и на этой же сцене пройдет концерт молодой популярной в литературном сообществе поэтессы Ирины Астаховой. Ее выступления собирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. В 2013 году Астахова удостоилась награды «Золотая Горгулья» в номинации «лучший арт-проект года».