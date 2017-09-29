Быть бархатному сезону в октябре или не быть?

Минстрой РФ подсчитал число обманутых дольщиков и назвал лидера по их количеству В целом по стране зарегистрировано более 38 тысяч оставшихся без жилья граждан

Автор фото: http://snip1.ru

Минстрой насчитал в России 38 тысяч 154 обманутых дольщиков. Наибольшее их количество зарегистрировано в Краснодарском крае. Без крыши над головой здесь остались 6,5 тысяч человек (59 долгостроев). Эта цифра выше, чем число обманутых дольщиков в Москве и Московской области вместе взятых.

- В Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области - 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков, - озвучила данные РИА Недвижимость директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко. – Больше всего – 67 проблемных объектов зарегистрировано в Ростовской области, но вот обманутых дольщиков в этом крае значительно меньше - 1557.



