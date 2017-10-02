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Плановые отключения света в Сочи 2 октября Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение

Автор фото: https://vedtver.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

2 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Вардане ул.Минеральная, ул.Молодежная, ул.Тракторная

2 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Красная Воля, с. Илларионовка, п.Каменка-2, С/Т «Автомобилист», с.Лесное

2 октября, с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Раздольное ул.Крестьянская ул.Тепличная (частично)

2 октября, с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Хлебороб ул.Центральная, ул.Шаумяна; Сухумское шоссе (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52