Приезжего в Сочи москвича могут посадить на 5 лет Продолжать свой отдых мужчина будет уже за решёткой

Автор фото: Собака.ru

Накануне в отдел полиции обратился мужчина с просьбой отыскать злоумышленника, который украл его дорогой велосипед прямо с велопарковки в центре города. Но как выглядит преступник он не знал.

Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место преступления, обратили внимание на камеру видеонаблюдения и изъяли с неё запись, на которой был зафиксирован подозреваемый, перерезающий парковочный трос. После чего разослали ориентировку всем наружным нарядам полиции.

Совсем скоро 28-летний мужчина на похожем велосипеде был задержан. Он признался, что приехал из Москвы и действительно украл велосипед, чтобы выручить потом с него деньги. Но продать его не успел.

На подозреваемого уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. И теперь ближайшие 5 лет он будет "отдыхать" в тюрьме.