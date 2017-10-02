В Сочи долгое время сдавали несуществующую квартиру Теперь псевдохозяева сочинской квартиры понесут уголовное наказание

Автор фото: Новости Самары

Влюблённая пара, 29 и 30 лет, из Омска, сдавала в Сочи квартиру, в которую так никто и не смог заселиться. Желающие арендовать «уютное гнёздышко" оказались обманутыми. А всё потому, что иногородние сожители оказались на деле обычными мошенниками.

Схема, по которой действовала парочка из Омска, стара как мир. Сначала они размещали объявление о сдаче квартиры, потом предлагали потенциальным "клиентам" перевести деньги на счёт их карты, потому как находились в другом городе и иных способов оплаты не принимали. В ответ "хозяева" жилища даже предоставляли документы на право собственности, но, правда и они были липовыми.

В итоге от рук мошенников пострадали 17 человек. Среди них жители Краснодарского края, Белгородской и Новосибирской областей. А общая сумма незаконного заработка составила почти 300 тысяч рублей.

Сотрудникам Омской полиции удалось разоблачить "арендаторов". Во время обыска места их жительства были обнаружены и изъяты банковская карта, сим-карты и мобильные телефоны, подтверждающие переводы денег, а также аудиозаписи разговоров с клиентами, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ в Омской области.

В настоящее время завершено расследование этого уголовного дела. Обвиняемым грозит 5 лет лишения свободы, к тому же уже наложен арест на их земельный участок стоимостью 915 000 рублей.