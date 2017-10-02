В Сочи расстреляли памятник Под обстрел попал памятник Владимира Высоцкого

Автор фото: https://www.yuga.ru

Памятник любимому многим поэту установлен во многих городах России. Сочи не стал исключением. Но большинство жителей знают только об одном памятнике, установленном в парке у концертного зала "Фестивальный". Тогда как второй, менее известный, располагается у подножия горы Ахун. Именно на него уже во второй раз покушаются вандалы. В этот раз памятник был обстрелян.

Основатель клуба авторской песни Влад Фунтяков считает, что причина в том, что памятник никому не принадлежит. «Пока статуя не перестанет быть бесхозной, вандалы будут на нее покушаться. На поляне Высоцкого всегда грязно — кругом мусор, бутылки. Клуб авторской песни часто проводит здесь субботники, но это не решает проблемы», - цитируют его слова "Юга.ру".

Понесёт ли кто-нибудь за это положенное наказание не известно. Как и не известна дальнейшая судьба этого памятника. Остаётся надеяться на то, что поклонники творчества Владимира Высоцкого больше не оставят его без присмотра.