Арестованным самостроем в Сочи займется ФСБ Несмотря на запрет застройщик не прекращает попыток закончить дом





Сочи ежедневно останавливается стройка арестованного дома на улице Виноградной. Восьмиэтажный объект (пять этажей надземных и три - подземных) признан самовольной постройкой.

- В октябре 2015 года суд по заявлению администрации вынес решение о сносе объекта, обязав застройщика провести эти работы своими силами, - уточняют в пресс-службе администрации Сочи. - Так как никаких действий в этом направлении предпринято не было, в июле 2017 года администрация снова обратилась в суд с заявлением об изменение способа исполнения ранее принятого решения. В частности, решался вопрос о привлечении сторонней организации для сноса с последующим взысканием расходов на работы с Варельджян А.А.

Суд Центрального района удовлетворил заявление. И специалисты уже приступили к сносу, но Краснодарский краевой суд отменил это решение. Жалобы также были отклонены. В настоящее время объект арестован. Помимо этого, действует решение суда о его сносе силами застройщика. Исполнительный лист по этому делу направлен приставам.

- Тем временем застройщик не прекращает попыток закончить дом. Накануне строители закрыли фасад баннером, чтобы скрыть работы. Действия бригад ежедневно пресекаются службой судебных приставов. Администрация города обратилась в ФСБ и ФСО для проведения проверки и принятия мер воздействия в отношении застройщика, - подчеркнули в муниципалитете.