Вслед за гражданами Узбекистана, курорт пришлось покинуть и гражданам Украины

Кто сегодня останется без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

3 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): гостиница Сочи (частично), ул.Кубанская (частично); ул.Пятигорская (частично)

3 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Павлика Морозова (частично), ул.Свердлова (частично), ул.Богдана Хмельницкого (частично), санаторий «Южное Взморье», ул.Ленина (частично); п.Каменка-2, дачи «Автомобилист», СНТ «Лайнер», СТ «Дорожник», с.Красная Воля, с.Лесное.

3 октября, 4 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Лесное, п.Монастырь, п.Каменка, с.Галицино, лососевое хозяйство, Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, «Мегафон»

3 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Раздольное ул.Крестьянская ул.Тепличная (частично)

3 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Хлебороб ул.Центральная, ул.Шаумяна; Сухумское шоссе (частично)

3 октября, 4 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Чекменева (частично)

3 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Головинка ул.Правды, ул.Матросская, переулок Штурманский, ул.Центральная

3 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Нижняя Шаумяновка, ул.Туманяна, в поселке Дагомыс Батумское шоссе, мкр Мимоза

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52