Сочинские пляжные фотографы могут остаться без работы И без своих хищников

Автор фото: LuxFon.com

Фотографии "на память" о Сочи остаются у всех отдыхающих на курорте. Кто-то пытается запечатлеть море, кто-то горы, а кто-то редких животных. Пляжные фотографы, зная популярность подобных снимков, не упускают возможность подзаработать. Некоторые из них, нарушая закон, держат в неволе краснокнижных животных.

Очередных злоумышленников, пытающихся таким образом заработать, задержали не так давно. У всех них изъяли трех нильских крокодилов, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы, степного орла, попавшего в Красную книгу Российской Федерации, и африканского льва, который значится в приложение II конвенции СИТЕС, сообщают "Юга.ру". Им оказали ветеринарную помощь и отправили в зоопарки и заповедники. И всё бы хорошо, НО! после того, как бизнесмены оплатили штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей, животных вернули в руки "хозяев", несмотря на то, что, согласно закону, краснокнижные животные и птицы не могут находиться в частных руках, тем более в тех, кто хочет с их помощью наживиться.

«Это не единичный случай, когда сочинские суды принимают непонятные решения о возврате редких, краснокнижных животных фотографам-живодерам, назначая ничего не значащие мягкие штрафы. Такие решения не позволяют исключить эксплуатацию животных, а значит, должны быть пересмотрены в порядке надзора», прокомментировала инцидент руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Только за это лето пользователи социальных сетей разместили на своих страничках сотни призывов к властям, сотни просьб об избавлении "бедных животных от таких мучений". Большинство неравнодушных людей уверены, что у всех этих орлов, крокодилов и прочих очень измученный вид. Что, скорее всего, их "пичкают транквилизаторами". Теперь этой проблемой решили заняться более основательно. В ближайшее время в планы общественных деятелей входит поставить на особый контроль проблему с животными в Сочи. А это значит, что многие пляжные фотографы могут остаться без своего основного заработка.