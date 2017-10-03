С поезда Москва-Сухум сняли пассажирку Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания

Автор фото: Rail-Club.RU

Очередная попытка незаконного пересечения границы с Абхазией была приостановлена в Сочи. В этот раз закон нарушила женщина. Что подтолкнуло её к преступлению пока не выяснено.

Ясно только одно, что во время проверки документов на железнодорожной составляющей МАПП «Адлер», одна из пассажирок поезда предъявила фальшивый паспорт гражданки Республики Южная Осетия. Но наблюдательные пограничники смогли отличить подделку. После этого женщина отправилась не в столицу Абхазии, а в отделение полиции.

Сейчас в отношении задержанной уже возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 УК РФ и ч.1 ст.322 УК РФ. Как сложится её дальнейшая судьба не известно. Следственные мероприятия продолжаются.