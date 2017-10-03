В Сочи появится сразу 2 новых сквера До открытия первого сквера в Сочи осталось 11 дней

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Название и дата торжественного открытия сквера "Фестивальный" в Сочи выбраны неспроста. Они приурочены ко Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдёт на курорте с 14 по 22 октября.

"Фестивальный" будет располагаться на ул. Яна Фабрициуса. Сейчас на месте будущего сквера уже расчистили заросли, кронировали кустарники, спилили аварийные деревья, сухостои, убрали мусор, начали заливать бетонные прогулочные тропинки, подготавливать парковку для посетителей и оборудовать систему освещения, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.

Второй сквер расположиться у Тюльпанового дерева в Головинке. Рядом с ним появятся и торговые места для местных жителей.