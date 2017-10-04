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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 4 октября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

4 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Теплотехник»; ул.Чекменева (частично); ул.Аллея Челтенхема, переулок Лечебный

4 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Лесное, п.Монастырь, п.Каменка, с.Галицино, лососевое хозяйство, Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, «Мегафон»

4 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Ордынка ул.Изобильная, ул.Тополиная, в поселке Дагомысская Барановка ул.Золотая, ул.Братьев Аракелян, в поселке Дагомыс Барановское шоссе, в поселке Варваровка ул.Липовая, ул.Тепличная, ул.Фельдшерская; п.Ахинтам, п.Большой Кичмай, в поселке Малый Кичмай ул.Кичмайская, ул.Ачмизова, ул.Убыхская; в поселке Нижнее Лоо ул.Календарная, ул.Перспективная, ул.Лозовая, в поселке Верхнеармянское Лоо ул.Кировоканская, ул.Краснооктябрьская, ул.Лорийская, в поселке Верхнеармянская Хобза ул.Рязанская, ул.Белогорская, ул.Разданская, ул.Рябиновая

4 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Краевско-Армянское, переулок Мостовой, ул.Измайловская, ул.Чекменева, переулок Надежды

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52