Восемь центральных улиц Сочи сегодня останутся без горячей воды
Абоненты сразу несколько центральных улиц курорта сегодня проведут день без горячей воды.
- 4 октября с 08:00 до 17:00 будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по ул. Орджоникидзе, ул. Соколова, ул. Театральная; Курортный пр-т, ул. Москвина, ул. Кубанская, пер. Морской, ул. Нагорная «Сочинский мед. колледж», «Зимний театр», санаторий «Черноморье», «Сочинский научно-исследовательский центр РАН», - сообщает пресс-служба «Сочитеплоэнерго».
Отключение горячей воды осуществляется в рамках капитального ремонта.
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