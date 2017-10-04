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Восемь центральных улиц Сочи сегодня останутся без горячей воды Отключения производятся в рамках капитального ремонта

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Абоненты сразу несколько центральных улиц курорта сегодня проведут день без горячей воды.

- 4 октября с 08:00 до 17:00 будет временно прекращена подача горячего водоснабжения по ул. Орджоникидзе, ул. Соколова, ул. Театральная; Курортный пр-т, ул. Москвина, ул. Кубанская, пер. Морской, ул. Нагорная «Сочинский мед. колледж», «Зимний театр», санаторий «Черноморье», «Сочинский научно-исследовательский центр РАН», - сообщает пресс-служба «Сочитеплоэнерго».

Отключение горячей воды осуществляется в рамках капитального ремонта.