В Сочи под видом сувениров продавалось холодное оружие Продавцу запрещенной продукции грозит до двух лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей

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36-летний житель Апшеронского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в незаконной продаже холодного оружия под видом сувениров.

В небольшом торговом павильоне в поселке Лазаревском стражи порядка изъяли 41 метательный нож.

- Каких-либо документов или сертификатов на оружие у продавца не было, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Незаконная продажа оружия была пресечена, все ножи изъяты из оборота.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело в отношении него направлено в суд. Предпринимателю грозит наказание до 2 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.