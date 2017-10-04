В Сочи под видом сувениров продавалось холодное оружие
36-летний житель Апшеронского района стал фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в незаконной продаже холодного оружия под видом сувениров.
В небольшом торговом павильоне в поселке Лазаревском стражи порядка изъяли 41 метательный нож.
- Каких-либо документов или сертификатов на оружие у продавца не было, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Незаконная продажа оружия была пресечена, все ножи изъяты из оборота.
Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело в отношении него направлено в суд. Предпринимателю грозит наказание до 2 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.
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