Тренер детской хоккейной команды ударил ребенка клюшкой во время игры в Сочи Удар был такой силы, что мальчик упал

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На детском турнире по хоккею в Сочи произошел скандальный инцидент, который поставил жирный крест на карьере тренера команды «Луч» из Сергиева Посада. В ходе матча Александр Троицкий не смог сдержать эмоций и со всей силы ударил своего подопечного клюшкой. Таким образом наставник пытался наказать игрока, который подвел коллектив, получив удаление до конца игры.

Видеозапись, на которой запечатлено, как тренер выхватил клюшку у одного из игроков и ударил провинившегося хоккеиста по спине, очевидцы выложили в Интернет. О данном случае стало известно после того, как в отношении тренера завели уголовное дело после посещения ребенком медицинского учреждения.

- Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше, - чуть позже расскажет пострадавший мальчик.

Руководство команды уже уволило агрессивного наставника. По факту произошедшего проводится доследственная проверка