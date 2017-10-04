Власти Сочи всерьез взялись за СТО Подавляющее большинство «шиномонтажек» работают с грубейшими нарушениями

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- Из 188 пунктов обслуживания автомобилей, находящихся на территории Сочи, 90% работают с грубейшими нарушениями – не имеют правоустанавливающих документов, договоров с ресурсоснабжающими организациями, не платят налоги, - озвучил результаты мониторинга первый вице-мэр Мугдин Чермит. – Зачастую они располагаются на участках, совершенно не предназначенных для этой деятельности.

Что касается автомоек, то и здесь нет порядка. В зависимости от мощности они должны иметь санитарно-защитную зону не менее 50 метров. Но, как показывает практика, эти правила предпринимателями игнорируются. Не редко они располагаются на участках под ИЖС или же снимают площади складских предприятий. Более того, сочинские автомойки каким-то образом осуществляют свою деятельность без использования воды. По крайней мере, ни один из 42 объектов не имеет договора с водоснабжающей организацией.

- Мы готовы дать срок для устранения нарушений, помочь оформить правоустанавливающие документы. Есть очень серьезные требования СанПина, на автомойках действуют обязательные требования вторичной очистки воды, вода должна проходить регенерацию. Для этого необходимо иметь локальные очистные сооружения. Все это не выполняется. И наша задача навести здесь порядок, - сказал первый вице-мэр Мугдин Чермит

Но и это еще не все нарушения. У большинства шиномонтажек нет договора на вывоз отходов – шин, отработанных масел, аккумуляторов и других. В итоге сотни тонн старой резины, которая, к слову, является продуктом четвертого класса опасности, оказываются на контейнерах площадках или на несанкционированных свалках в городе.

- В Сочи только одна организация имеет лицензию на вывоз таких отходов на переработку – ООО «Рейс». И у тех, кто желает работать в сфере обслуживания автомобилей, должен быть заключен договор с ней, - пояснили в пресс-службе муниципалитета. - Конечно, выполнение этих законных требований влечет дополнительные затраты. Но сейчас вместо предпринимателей их несет город.