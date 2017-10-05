Кто в Сочи сегодня останется без света

Данные мероприятия призваны обеспечить надежное электроснабжение
Кто в Сочи сегодня останется без света
Автор фото: http://echospb.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

5 октября с 00.00 до 05.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): с.Раздольное, Третья Бригада, ул.Земляничная, ул.Саят-Нова, ул.Транспортная частично, ул.Амбровая, ул.Кленовая

5 октября с 00.00 до 05.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Дивноморская №№12, 15, 17, 26; ул. Бытха 1, 2, 14/1 ТСЖ «Денека»;ул. Бытха(частично).

5 октября с 09.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Молдовка ул.Тельмана, ул.Полянская. ул.Тимашевская, ул.Ивановская, ул.Сергиевская, переулок Тельмана, переулок Шоссейный

5 октября, 6 октября с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Володарского; Верхнехостинский чайсовхоз

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света 2017
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