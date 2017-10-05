На вокзале в Сочи снесут торговые павильоны 111 павильонов на ж/д вокзале реконструируют. А некоторые из них попадут под снос

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Парковка на железнодорожном вокзале в Сочи давно стала больной темой для горожан. Негодуют и приезжие на курорт туристы. Досмотровые павильоны, торговые павильоны – все они мешают подъехать ближе ко входу, соответственно, приходиться тащить чемоданы в руках. Но если от первых невозможно избавиться в целях безопасности, то над размещением вторых всерьёз задумались в городской администрации.

После обсуждения этой темы на совещании, было принято решение. Согласно ему, те ларьки, которые не попадут под снос (потому как, должны быть места, где можно будет приобрести продукты первой необходимости) приведут в единый вид и переместят, сообщают в пресс-службе администрации Сочи. Таким образом, разгрузится и привокзальная площадь.