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Все в Сочи! Российские школьники проведут осенние каникулы на море Родители учеников бронируют проживание в Олимпийской столице в среднем на 5 суток

Автор фото: http://www.o-krohe.ru

Сочи вошел в топ-3 городов России для отдыха с детьми на осенние каникулы 2017 года.

- Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 26 октября по 6 ноября 2017 года, - поясняют эксперты Tvil.ru. - В топ-10 городов России, популярных для поездок с детьми на осенние каникулы-2017, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта, Анапа, Кисловодск, Великий Новгород, Тверь и Петрозаводск.

В среднем в дни школьных каникул в Сочи бронируют проживание с детьми на 5 ночей и платят 3,1 тысячу рублей в сутки. В Москве - на 4 ночей (3,4 тысячи рублей), а в Санкт-Петербурге - на 6 ночей (2,8 тысяч рублей).