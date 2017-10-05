Рейсы из Сочи в Крым больше не будут осуществляться Через 3 дня теплоход отправится в последний рейс

Автор фото: https://booking.mosturflot.ru

Последний теплоход «Князь Владимир» по направлению Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи отправится уже 8 октября. Но последним он будет только в этом сезоне. Уже в следующем году рейсы возобновят в связи с большим спросом.

А для кого-то это путешествие окажется особо радостным. Билет на рейс зарегистрировал юбилейный, 5000-ый пассажир. Поздравлять счастливчика соберётся вся команда во главе с капитаном судна. Помимо приятных слов он также получит букет цветов, подарочный сертификат на ужин в ресторане и SPA, сообщают в пресс-релизе.

Напоминаем, что первый теплоход, совершающий такой круиз, отошёл от берегов нашего курорта в этом году, 11 июня. Тогда он перевёз 250 пассажиров.