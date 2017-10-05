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В нескольких районах Сочи сегодня не будет воды К социально-значимым объектам будет осуществляться подвоз воды





Жители Адлера (ул. Медовая, ул. Белых акаций, ул. Орбитовской, ул. Православной (частный сектор), ул. Троицкой), пос. Хосты и пос. Кудепсты сегодня, 5 октября, в 17.30 останутся без холодной воды. Пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды будет наблюдаться в м/р Мацеста, Бытхе и с. Раздольное.

- Отключение от холодного водоснабжения осуществляется в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 800 мм по ул. Медовая в районе ЖК «Курортный», - сообщают в пресс-службе МУП г. Сочи «Водоканал». - Ориентировочное время завершения работ - 02.00 06 октября 2017 года.

Будет осуществляться подвоз воды к социально-значимым объектам в первую очередь.