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Несмотря на запрет застройщик не прекращает попыток закончить дом

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В Сочи собственник продает квартиры в арестованной новостройке На объекте также продолжаются строительно-монтажные работы

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Разрешение на строительство трехэтажного дома владелец земельного участка площадью 600 кв.м, расположенного в районе ул. Изумрудной Сочи, Синятников Олег получил в декабре 2016 года

- Очередная проверка показала, что на участке возведен трехэтажный капитальный объект площадью застройки 135 кв.м, что превышает разрешенные показатели. Сделаны выпуски на четвертый мансардный этаж, - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, к дому без соблюдения минимальных отступов от границ земельного участка пристроен лестничный марш. А в Интернете активно ведется продажа квартир по этому адресу.

Результаты проверки легли в основу заявления в Адлерский районный суд, который постановил наложить арест на данный объект недвижимости с запретом на проведение строительных работ.

Несмотря на арест, строительно-монтажные работы на объекте продолжаются.