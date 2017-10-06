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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 6 октября Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://kursktv.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

6 октября с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): С/Т «Вишнёвый», переулок Юртовский (частично), ЖСК «Медик», переулок Вишнёвый (частично), ул.Пластунская (частично); ул.Чекменева (школа № 11, жилфонд, С/О «Дружба»)

6 октября с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Миндальная (частично), ул.Коммунаров (частично), ул.Ворошиловградская (частично), ул.Веселая (частично)

6 октября с 05.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): п.Каменка СНТ «Дорожник», СНТ «Лайнер», СНТ «Автомобилист», п.Каменка-2, с.Красная Воля

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52