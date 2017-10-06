Дважды на одни грабли или как в Сочи ездят пьяными за рулём Ещё один пьяный водитель в Сочи не смог уехать от полиции

Автор фото: www.roydrivingschool.com

В Адлере был задержан водитель с признаками алкогольного опьянения, да ещё и без прав. Оказалось, что ранее их уже забрали у него на полтора года за вождение в нетрезвом виде. Но, видимо, уроком для 31-летнего мужчины это не послужило. Теперь решается вопрос о мере уголовного наказания.

Изначально сотрудники ДПС остановили мужчину из-за нарушений ПДД. Но потом внешний вид водителя показался им подозрительным: на лицо были все признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование местный житель отказался. После чего инспектор решил проверить информацию и мужчине по базе данных ГИБДД. Тут-то и выяснилось, что горе-водитель уже лишён водительских прав за аналогичный проступок, а именно, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.

Говорят, что в одну реку не войти дважды. Но подозреваемый доказал обратное. Теперь за повторное преступление ему грозит штраф размером до 300 тысяч рублей или тюремный срок на 2 года.