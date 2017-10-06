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На восстановление поврежденной горнолыжной трассы Сочи потратят 452 млн. рублей Популярный у туристов комплекс пострадал в результате схода оползня в горах Красной Поляны

Автор фото: https://gorkygorod.ru

На восстановление горнолыжного комплекса «Горки Город», поврежденного в результате схода оползня в горах Красной поляны, будет выделено 452 млн. рублей. Все расходы возьмет на себя страховая компания.

- Оползень площадью около 3 га сошел 30 мая 2017 года в Центральном секторе спортивно-туристического комплекса «Горки Город», - напоминают в пресс-службе курорта. - Стихия нанесла серьезные повреждения «синей» горнолыжной трассе и освещаемой зоне вечернего катания.

Последствия оползня не повлияли на качество услуг, оказываемых гостям курорта в летний период. Тем не менее, они заметно усложнили процесс подготовки к горнолыжному сезону и потребовали серьезной работы по реализации плана строительства новых трасс в Восточном и восстановлению трасс в Центральном секторах. Своевременное и оперативное урегулирование страхового случая позволит в оптимальные сроки подготовить курорт к горнолыжному сезону. Совокупный объем выплат составит более 452 млн. рублей.