В Сочи устроят сразу два фестиваля, посвящённых алкоголю

В этом году в Сочи объединят фестиваль пива и фестиваль крепкого алкоголя
В Сочи устроят сразу два фестиваля, посвящённых алкоголю
Автор фото: Perito Burrito

Различные мероприятия в Сочи в последнее время проводят с завидной регулярностью. У каждого праздника свой зритель. Но фестивали, которые начнутся на курорте 4 ноября, обещают объединить всех гостей и жителей курорта. 

Меньше, чем через месяц в Сочи начнётся "Пивная неделя" в рамках фестивалей Draft & Craft Spirit of Life. Оба они будут посвящены популяризации культуры потребления пива. Любители хмельного напитка смогут продегустировать разные сорта, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, сообщает "Юга.ру". 

Ну и какой фестиваль без дискотеки? Гостей будет развлекать специально приглашённые диджеи. А для желающих искусить судьбу, пройдёт лотерея. 

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