В Сочи пытались продавать сигареты школьникам
В центре Сочи, в 100 метрах от школы, предприниматели установили торговый павильон. И всё бы ничего, но на его прилавках незаконно продавали сигареты.
Сотрудники полиции, в подтверждении информации, устроили проверку в этом магазине. И, действительно, там было обнаружено 120 пачек сигарет. Вся табачная продукция была изъята, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.
Помимо конфискации незаконного товара, на хозяина были составлены административные протоколы, и теперь ему предстоит выплатить штраф.
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