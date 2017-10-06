Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

В Сочи пытались продавать сигареты школьникам В Сочи остановили незаконную торговлю табачной продукцией

Автор фото: http://broshu-kurit.ru

В центре Сочи, в 100 метрах от школы, предприниматели установили торговый павильон. И всё бы ничего, но на его прилавках незаконно продавали сигареты.

Сотрудники полиции, в подтверждении информации, устроили проверку в этом магазине. И, действительно, там было обнаружено 120 пачек сигарет. Вся табачная продукция была изъята, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.

Помимо конфискации незаконного товара, на хозяина были составлены административные протоколы, и теперь ему предстоит выплатить штраф.