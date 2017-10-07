Конец света близко? Землю окружили опасные астероиды
Научное сообщество обеспокоено последними событиями, происходящими вокруг Земли. В данный момент планета опоясана смертельно опасным кольцом астероидов, способных уничтожить ее в любой момент. Особое беспокойство вызывает объект, который приблизится к Земле 12 октября.
Астероид ТС4, диаметр которого составляет около 40 метров, по размеру в два раза превышает челябинский метеорит. Как уверяют астрономы, столкновение с таким громадным телом, может привести к концу света.
Более того, гигантское космическое тело способно тянуть за собой целую вереницу разных по габаритам метеоритов, сообщает nsn.fm.
Однако человечеству грозит не только столкновение с огромным астероидом, но и новая волна мощных магнитных бурь. Их негативное влияние может привести к уничтожению на Земле половины всех живых организмов.
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