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Рособрнадзор лишил лицензии один из вузов Сочи Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда

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Рособрнадзор прекратил действие лицензий трех российских вузов, еще двум учебным заведениям запрещен прием абитуриентов. Как сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, за неделю отозваны лицензии у Международной академии оценки и консалтинга и Института экономики бизнеса, расположенных в Москве, и Сочинского института экономики и информационных технологий. Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ, и в случае ее аннулирования учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность, - уточняет ведомство.

Кроме того, еще в два российских вуза запретили принимать абитуриентов за неисполнение предписаний в установленные сроки. Речь идет о Самарской гуманитарной академии и липецком филиале Воронежского экономико-правового института.

В 2016 году Рособрнадзор трижды выдавал предписания сочинскому вузу с требованием устранить нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности и законодательства в сфере образования, а также нарушения содержания и качества подготовки студентов, однако все они не были полностью исполнены.