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Плановые отключения электроэнергии в Сочи 9 октября Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

9 октябряс 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Красноармейская №№37,39; ул.Тепличная (частично), ул.Крестьянская (частично), ул.Прямая (частично)

9 октября с 08.00 до 18.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Таллинская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52