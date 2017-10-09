Гражданам Армении пришлось уехать из Сочи и вернуться на Родину

В Сочи установили новый мировой рекорд Впервые в истории произошел многовей с моста с участием 25 человек

Автор фото: пресс-служба Скайпарка

В Сочи установили новый мировой рекорд по массовости в бейсджампинге - прыжках с парашютом с фиксированных объектов.

Такой прыжок на профессиональном сленге зовут «многовей». Многовей с подвесного моста, расположенного над ущельем высотой 240 м, одновременно совершили 25 парашютистов.

Кроме того, впервые в России для прыжков с парашютом спортсмены использовали новый аттракцион, представляющий собой натянутый на высоте трос со специальным устройством для спусков под действием гравитации.

- Каждый год мы придумываем что-то новое, более сложную акробатику, более сложные групповые прыжки. Увеличиваем количество участников нашего массового прыжка - организатор фестиваля «Skypark BASE days 2017» Николай Воропаев.

Фестиваль для бейсеров проходит в Сочи в третий раз. Это редкая для экстремалов возможность легально организовать свой праздник в России. На этот раз в Олимпийскую столицу приехало около пятидесяти участников со всех уголков страны. Желающих было намного больше, но очень строгий отбор прошли только самые опытные. В этом году фестиваль приобрел и международный статус. В мероприятии приняли участие спортсмены из Беларуси, Армении и Великобритании.