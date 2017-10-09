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Семью в Сочи обманом лишили единственного жилья Новый собственник потребовал выселить маму и дочку из принадлежащей им ранее квартиры

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В Сочи прокуратура помогла матери и ее больной дочери остаться в своей квартире.

Началась эта история в 2015 году, когда мать и дочь решили продать свою квартиру в Сочи за 2,9 млн. рублей.

- Дочь хозяйки жилища, страдающая психическим расстройством, не исключающим вменяемости, получила от покупателя жилплощади 600 000 рублей, а также его заверение в том, что в счет оплаты оставшихся 2,3 млн рублей ей с матерью будет предоставлено жилье эквивалентной стоимости, - сообщают подробности в прокуратуре Краснодарского края. - Однако, полагая, что заключает договор залога, она в действительности подписала договор купли-продажи принадлежащей недвижимости, по которому последняя перешла в собственность залогодателя.

В 2017 году «покупатель», так и не предоставив другого жилья, продал их имущество. Новый собственник потребовал выселить маму и дочку из его жилища.

Женщины попытались отстоять свои права в суде. Они потребовали признать договор купли-продажи квартиры притворным, совершенным с целью прикрыть другую сделку. Однако суд первой инстанции отказал сочинкам, постановив выселить заявительниц из занимаемого жилого помещения.

Указанное судебное решение было обжаловано прокуратурой в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласилась с позицией прокуратуры и отменила решение суда первой инстанции, постановив признать сделку купли-продажи жилого помещения недействительной, отказав в удовлетворении иска о выселении их законных владельцев. В данный момент решение вступило в законную силу.